Первый тренер Соболева: уверен, Александр вернётся из сборной и забьёт за «Спартак»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, высказался о дисциплинарных проблемах своего экс-подопечного.

«Проблема с дисциплиной у Соболева? Неприход на завтрак считается грубым нарушением, но это мелочь. Правильно сказал Черчесов: «Оштрафуйте и пускай играет». Пьянка, пропуски занятий — это грубое нарушение. У Соболева нет нарушений спортивной дисциплины. Есть жёлтые карточки, особенно за разговоры. Вот за это нужно наказывать. А игровые фолы есть у всех. Думаю, что всё будет нормально. Я уверен, что Соболев будет играть в «Спартаке». Сейчас и за сборную сыграет. Приедет в клуб, где ещё пару игр некому будет забивать, а Александр выйдет и забьёт», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.