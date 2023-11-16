Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ростова» Глебов: мотивация в чемпионате России — выиграть медали

Хавбек «Ростова» Глебов: мотивация в чемпионате России — выиграть медали
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о мотивации в Российской Премьер-Лиге.

«Какая мотивация в чемпионате России? Выиграть медали. Если брать шире — играть в тот футбол, который мы тренируем, чтобы было больше хороших отрезков в игре. В плане физики — больше работать. Потому что, когда приезжаешь в сборную и играешь с Камеруном, понимаешь разницу в интенсивности. Если будем готовы физически лучше, и футбол будет совсем другим. Камерун в позиционной атаке мяч катал в одно-два касания, в нашем чемпионате так не играет никто — это заставляет быстрее перемещаться, даёт понимание, что нужно быть лучше готовым физически. У нас играют в три-четыре касания, и у обороны больше времени, чтобы передохнуть», — приводит слова Глебова издание «РБ Спорт».

24-летний Глебов в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Хавбек сборной России Глебов: хотел бы сыграть с Испанией или Германией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android