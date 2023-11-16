Главный тренер «Динамо» Личка — о медиафутболе: они умеют делать шоу и пиар

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о медийном футболе в преддверии матча с медиаклубом 2DROTS.

«Я как маленький ребёнок, который только начал смотреть и всему учиться. Я отношусь к этому нормально. Они умеют делать шоу и пиар. Послезавтра можно будет выйти на поле, где будет много болельщиков. Это очень классно», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).

По итогам 15 туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» расположилось на третьем месте. Подопечные Марцела Лички набрали 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками.