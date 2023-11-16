Лещук: если бы мне предложили контракт 2DROTS? У них нет столько денег

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о медийной команде 2DROTS.

«Я ничего не имею против медиафутбола. Есть аудитория, которой это интересно. Я не слежу за медиафутболом. Отношусь с уважением. Много профессиональных футболистов, которые показывали хороший уровень. Все достойны уважения. Если бы предложили контракт 2DROTS? У них нет столько денег», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени. 27-летний Лещук провёл в нынешнем сезоне пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и трижды уходил с поля без пропущенных мячей.