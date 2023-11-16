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Личка: матч «Динамо» с 2DROTS будет по нормальным правилам

Личка: матч «Динамо» с 2DROTS будет по нормальным правилам
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался в преддверии товарищеского матч с медийной командой 2DROTS.

«Матч будет по нормальным правилам. У нас в сборную уехали латиноамериканцы, Даса и игроки U21. Нам помогут игроки из дубля. Все остальные игроки будут в основном составе и будут играть. Тюкавин, Фомин, Фернандес, Бителло — будут играть. Игровая практика всегда даёт больше, чем тренировка. Игорь Лещук отдохнёт, а Шунин будет играть. У меня было предложение от Осинькина, чтобы сыграть товарищеский матч. Но я отказался, так как были договорённости с 2DROTS», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS состоится 18 ноября и пройдёт на «ВТБ Арене».

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