Источник: игрок «Барселоны» Гюндоган изъявил желание перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган намерен перейти в турецкий «Галатасарай» до момента завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, агент немецкого футболиста провёл встречу с представителями «Галатасарая» после матча турецкой команды с «Баварией» в Лиге чемпионов (2:1), который состоялся 8 ноября, для того, чтобы обсудить возможные варианты перехода. В свою очередь, «Галатасарай» также заинтересован в приобретении футболиста такого уровня. Однако подчёркивается, что маловероятен уход Гюндогана из каталонского клуба в ближайшее время. Вероятнее всего, немец будет всерьёз обсуждать трансфер в «Галатасарай» ближе к завершению своего трудового соглашения с «Барселоной», рассчитанного до 2025 года.

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