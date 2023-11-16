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Лещук ответил на вопрос, хотел ли бы попробовать себя в роли президента команды

Лещук ответил на вопрос, хотел ли бы попробовать себя в роли президента команды
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, хотел ли бы попробовать себя в роли президента команды.

«Могу сказать, что у болельщиков «Динамо» есть команда Братцы — от них поступало предложение помочь финансово и принимать какие-то предложения. Я отказался, так как не хочу, чтобы это отвлекало от футбола», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfemrakt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.

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