Лещук: сказали, что у 2DROTS большая корона на голове. Очень просили их обыграть

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что московскую команду попросили обыграть 2DROTS.
«За этой игрой будут смотреть другие команды Медиалиги. Сказали, что у 2DROTS большая корона на голове. И очень просили их обыграть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 18 ноября состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени. 27-летний Лещук провёл в нынешнем сезоне пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и трижды уходил с поля без пропущенных мячей.
27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfemrakt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.