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Азербайджан — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Азербайджан — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 16 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встретятся сборные Азербайджана и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Швеции заработала семь очков и расположилась на третьей строчке.

Ранее команды встречались во 2-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Швеции обыграла Азербайджан со счётом 5:0.

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