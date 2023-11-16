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Вратарь «Динамо» Лещук: приятно слышать, что я первый номер. Но решает тренер

Вратарь «Динамо» Лещук: приятно слышать, что я первый номер. Но решает тренер
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что ему приятно слышать, что он первый номер.

«Как празднуем победы? Мы не можем сказать, как отмечаем победы.

Не хочется выделять, кто первый, а кто второй номер. Делаем одно дело. Приятно слышать, что первый номер. Но это не совсем корректно. Есть тренер — он решает. Дополнительной ответственности у меня нет. Каждую неделю у нас между собой маленькая война, кто будет играть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.

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