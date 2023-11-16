Вратарь «Динамо» Лещук: приятно слышать, что я первый номер. Но решает тренер

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что ему приятно слышать, что он первый номер.

«Как празднуем победы? Мы не можем сказать, как отмечаем победы.

Не хочется выделять, кто первый, а кто второй номер. Делаем одно дело. Приятно слышать, что первый номер. Но это не совсем корректно. Есть тренер — он решает. Дополнительной ответственности у меня нет. Каждую неделю у нас между собой маленькая война, кто будет играть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.