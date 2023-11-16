Игрок «Ростова» и сборной России Глебов высказался о жёстких фразах Карпина

Полузащитник сборной России по футболу и «Ростова» Данил Глебов прокомментировал жёсткие высказывания главного тренера национальной команды и ростовчан Валерия Карпина.

«Карпин в перерыве игры со «Спартаком» сравнил команду с девочками? Он сказал это после игры, не в перерыве. Воспринял нормально. Высказывания у него бывают жёсткие, но плюс-минус всё по делу. Были ли фразы жёстче? Да. В этом сезоне — когда мы «Сочи» скрутились, «Крыльям» крупно проиграли. Этот период был самый тяжёлый, сколько мы работаем с ним», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

24-летний Глебов в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.