Президент «Атлетико»: наш клуб является главным фаворитом на победу в Ла Лиге

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что у «матрасников» больше всего шансов выиграть испанскую Примеру в нынешнем сезоне.

«Является ли «Атлетико» претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. «Атлетико» является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, после 12 туров чемпионата Испании команда Диего Симеоне набрала 28 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. Возглавляет Ла Лигу «Жирона», которая после 13 матчей заработала 34 очка.

В следующем туре испанского чемпионата «Атлетико» проведёт матч с «Мальоркой». Игра состоится 25 ноября в 23:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.