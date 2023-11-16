Вратарь «Динамо» Лещук: это круто, что я прибавил по всем показателям

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что прибавил по всем показателям.

«Конечно, прибавился опыт. То, что прибавил по всем показателям — это хорошо и круто. Но моя статистика не настолько показательна, как, например, у Сафонова. Судить надо либо по пяти играм, либо ждать окончания чемпионата, когда будет более обширная картина», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.