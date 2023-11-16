Вратарь «Динамо» Лещук: приятно, что меня рассматривали в национальную команду

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему приятно от того факта, что его кандидатуру рассматривали для вызова в национальную команду России.

«Приятно, что меня рассматривали в национальную команду. Не вызывали — бывает. Я вообще не ожидал ничего. Только ребята шутили на этот счёт. Всерьёз не мог рассчитывать на это, потому что я сыграл не так много игр за основную команду. Конечно, если бы меня вызывали в сборную, был бы очень этому рад. Но меня не вызвали, и я понимаю почему. Расстраиваться тут точно нечему!

Чтобы вызываться в сборную, нужно сыграть побольше игр, чем сыграл я. Пока что этого маловато», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук провёл в нынешнем сезоне пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и трижды уходил с поля без пропущенных мячей.