Лещук ответил на вопрос, был ли у него в детстве кумир среди вратарей

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, был ли у него в детстве кумир среди вратарей.

«Кумира у меня не было. Мне нравился ван дер Сар. В России мне нравился Плетикоса — даже не столько стилем игры, сколько визуально. Есть игрок, который тебе симпатичен — его движение, манера игры», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.