Умер бывший президент «Балтики» Корней Шперлинг

Скончался бывший президент и главный тренер калининградской «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На 77-м году жизни ушёл из жизни легендарный Корней Шперлинг. Корней Андреевич — заслуженный тренер России, приехал в Калининград в 1992 году. С 1994 по 1996 год являлся президентом клуба. Под его непосредственным руководством, в тандеме с Леонидом Ткаченко, добился исторического достижения — вывел «Балтику» в Высшую лигу.

В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память!» — говорится в заявлении на официальном сайте калининградского клуба.