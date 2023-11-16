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Умер бывший президент «Балтики» Корней Шперлинг

Умер бывший президент «Балтики» Корней Шперлинг
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Скончался бывший президент и главный тренер калининградской «Балтики» Корней Шперлинг. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На 77-м году жизни ушёл из жизни легендарный Корней Шперлинг. Корней Андреевич — заслуженный тренер России, приехал в Калининград в 1992 году. С 1994 по 1996 год являлся президентом клуба. Под его непосредственным руководством, в тандеме с Леонидом Ткаченко, добился исторического достижения — вывел «Балтику» в Высшую лигу.

В Калининграде Корней Андреевич проработал до 1999 года. Его имя навсегда вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память!» — говорится в заявлении на официальном сайте калининградского клуба.

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