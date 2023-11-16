Агент Гюндогана: не понимаю, как появились слухи о том, что Илкай хочет перейти в Турцию

Агент полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана прокомментировал слухи о том, что немецкий футболист желает перейти в турецкий «Галатасарай».

«Новости, появившиеся в последние дни в прессе об Илкае, не соответствуют действительности. Я не встречался ни с кем из «Галатасарая» после матча с «Баварией» в Мюнхене для того, чтобы обсудить будущее Илкая. Мы не получали никаких сообщений о желании провести с нами встречу или что-то в этом роде. Я хочу внести ясность: ни я, ни Илкай не понимаем, как появились эти слухи. Илкай очень счастлив в «Барселоне» и сосредоточен на том, чего он хочет достичь в этой команде», — приводит слова агента Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до 2025 года и предполагает опцию продления ещё на год по соглашению сторон.

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