ФИФА выплатит «Реалу» более € 1 млн в качестве компенсации за травму Камавинга

Международная футбольная организация ФИФА должна выплатить мадридскому «Реалу» более € 1 млн в качестве компенсации за то, что футболист «сливочных» Эдуарду Камавинга получил повреждение, находясь в расположении сборной Франции. Об этом информирует журналист Хосе Феликс Диас в соцсети X (ранее Twitter).

Сообщается, что ФИФА выплатит эту сумму в соответствии с собственной программой защиты клубов, согласно которой им полагаются выплаты в случае, если футболисты этих клубов получат травму во время игр сборных, которые проводятся в даты, установленные международным календарём матчей на период до 31 июля следующего года.

Программа предполагает выплаты в размере € 20 548 за каждый день отсутствия футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация, что Камавинга может пропустить шесть-восемь недель.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.