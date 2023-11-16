РФС отклонил жалобу Игнатова на решение по спору футболиста с агентом

Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова на решение по спору игрока с агентом Александром Маньяковым.

«Отказать в удовлетворении жалобы футболиста Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года (по повторному заявлению аккредитованного РФС посредника Маньякова А.В. о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года в полном объёме», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Три года назад Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, однако спустя год игрок расторг контракт. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС и потребовал с Игнатова 9,5 млн руб. Маньяков проиграл это дело, однако комитет по статусу игроков встал на его сторону. В сентябре палата РФС по разрешению споров прекратила производство по делу, оштрафовала футболиста и удовлетворила повторное заявление Маньякова в связи с неисполнением Игнатовым решения комитета по статусу игроков от 20 мая 2022 года. Футболист обжаловал это решение.