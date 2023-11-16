Азербайджан — Швеция: стали известны стартовые составы команд на матч

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встретятся сборные Азербайджана и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

Азербайджан: Магомедалиев, Мамедов, Кривоцюк, Мустафазаде, Джафаргулиев, Байрамов, Диниев, Исаев, Шейдаев.

Швеция: Ольсен, Вальквист, Линделёф, Хеландер, Сванберг, Каюсте, Форсберг, Сема, Густафссон, Кулушевски, Дьёкереш.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Швеции заработала семь очков и расположилась на третьей строчке.

Ранее команды встречались во 2-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Швеции обыграла Азербайджан со счётом 5:0.