Заир-Эмери — о вызове в сборную Франции: в тот момент больше думал о домашнем задании

17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери рассказал о своих эмоциях в тот момент, когда он узнал, что его впервые вызвали в основную сборную Франции.

«Моя семья находится рядом со мной. Мои родственники говорят мне, что хорошо, а что плохо. Это очень важно, поскольку это позволяет мне сохранять голову на плечах. На самом деле я не праздновал свой вызов, потому что у меня были уроки с 14 до 19 часов, и я был больше занят домашним заданием, чем объявлением состава сборной. Я посмотрел список, затем мои товарищи по команде набросились на меня, но сразу после этого мне нужно было идти на занятия. Я был очень счастлив и одновременно разочарован тем, что не был в этот момент со своей семьёй», — приводит слова Заира-Эмери Footmercato.

Напомним, в ноябре французская национальная команда сыграет два матча в квалификации к Евро-2024: 18 ноября — с Гибралтаром, а 21 ноября — с Грецией.