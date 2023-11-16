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«Балтика» объявила об уходе спортивного директора Исмаила Ибрагимова

«Балтика» объявила об уходе спортивного директора Исмаила Ибрагимова
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Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора клуба.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Исмаилом Ибрагимовым, работавшим на посту спортивного директора, расторгнут по соглашению сторон.

Исмаил Ахмедович пришёл в наш клуб в январе 2019 года на должность ведущего селекционера. Позже был назначен на должность спортивного директора. Непосредственная работа Ибрагимова и его аналитического штаба оказала весомый вклад в возвращение балтийцев в элиту российского футбола.

Мы благодарим Исмаила Ахмедовича за ту колоссальную работу, проделанную во благо нашего клуба, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте калининградского клуба.

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