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Глава Итальянской федерации футбола высказался об обвинениях Флоренци в игре на ставках

Глава Итальянской федерации футбола высказался об обвинениях Флоренци в игре на ставках
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Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прокомментировал ситуацию с защитником «Милана» Алессандро Флоренци, которому недавно были предъявлены обвинения в игре на ставках.

«Это один из тех случаев, о которых я читал в прессе. Не думаю, что есть причины для беспокойства. У нас нет конкретной информации, касающейся спортивной составляющей, поэтому мы не были проинформированы о негативных последствиях, которые могут наступить для нас. Если будет доказана вина футболиста, то мы, как всегда, примем двойное решение: строго накажем его, но также будем поддерживать игрока в процессе реабилитации. Но пока никакой информации нет.

Я слышу о явлении, которое становится более массовым в футболе. На сегодняшний день я руководствуюсь фактами — установлено два случая совершения ставок. Других сведений у нас нет», — приводит слова Гравины сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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