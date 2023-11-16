Источник: УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов

Заявка сборных на чемпионат Европы 2024 года была сокращена до 23 футболистов, сообщает Sky Sports со ссылкой на регламент турнира, который был утверждён Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее национальные команды на чемпионат Европы 2020 года и чемпионат мира 2022 в Катаре могли заявить 26 футболистов. Это было сделано для того, чтобы компенсировать возможные проблемы из-за коронавируса. Однако на предстоящем турнире наставникам национальных команд можно вызвать лишь 23 игрока.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут десять немецких городов: Берлин, Кёльн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.