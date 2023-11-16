Валерий Газзаев пригласил болельщиков на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА

Бывший главный московского ЦСКА Валерий Газзаев пригласил болельщиков на Золотой ретроматч «Локомотив» — ЦСКА, который пройдёт 19 ноября.

«Всем добрый день! В воскресенье на стадионе «Локомотива» «РЖД Арена» состоится прекрасный, на мой взгляд, легендарный ретроматч футболистов и тренеров, которые оставили большой след в истории российского футбола, как на национальном уровне, так и на международной арене.

Приглашаем всех болельщиков поучаствовать в этом прекрасном празднике! Ждём вас на стадионе!» — приводит слова Газзаева пресс-служба ЦСКА.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА

Матч начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».

Купить билет на Золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»