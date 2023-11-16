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Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче Хорватия — Армения

Скаут «Ювентуса» просмотрит Сперцяна на матче Хорватия — Армения
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Скаут итальянского «Ювентуса» просмотрит игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на отборочном матче Евро-2024 Хорватия – Армения, который пройдёт 21 ноября, сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, Сперцян рассматривается в качестве первой замены Доменико Берарди из «Сассуоло» в зимнее трансферное окно. Согласно сведениям источника, Сперцян может обойтись «Ювентусу» в € 15 млн, что устраивает туринцев. Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри высоко оценивает универсализм и тактическую гибкость Эдуарда.

23-летний Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду полузащитник начал играть в 2020 году. В нынешнем сезоне Эдуард провёл 14 игр за «быков» в рамках МИР Российской Премьер-Лиги, где забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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