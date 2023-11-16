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Игорь Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретроматче с «Локомотивом»

Игорь Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретроматче с «Локомотивом»
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Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет частью команды армейцев в Золотом ретроматче с «Локомотивом», который пройдёт 19 ноября.

«Как только матч легенд был утверждён, мы сразу связались с нашими бразильцами. Дуду и Карвальо с радостью откликнулись на эту идею, после чего мы передали все контакты РФС, так как именно коллеги занимаются организацией ретроматча, а соответственно, всеми логистическими и финансовыми аспектами. Жо, к сожалению, не мог, как и Вагнер — у него решающие матчи сезона.

Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь Владимирович всё же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом. Также от ЦСКА в матче примут участие уже ставшие легендарными начальник команды Александр Стельмах и врач-реабилитолог Василий Демченко», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Купить билет на Золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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