Игорь Акинфеев будет частью команды ЦСКА в ретроматче с «Локомотивом»

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет частью команды армейцев в Золотом ретроматче с «Локомотивом», который пройдёт 19 ноября.

«Как только матч легенд был утверждён, мы сразу связались с нашими бразильцами. Дуду и Карвальо с радостью откликнулись на эту идею, после чего мы передали все контакты РФС, так как именно коллеги занимаются организацией ретроматча, а соответственно, всеми логистическими и финансовыми аспектами. Жо, к сожалению, не мог, как и Вагнер — у него решающие матчи сезона.

Что касается Игоря Акинфеева, то он примет участие в событии, но в основном в медийных активностях. Он будет частью команды, но на поле Игорь Владимирович всё же вряд ли появится, будучи, к нашему общему счастью, действующим футболистом. Также от ЦСКА в матче примут участие уже ставшие легендарными начальник команды Александр Стельмах и врач-реабилитолог Василий Демченко», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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