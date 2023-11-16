Талалаев: скорее всего, Сперцян уедет в Италию в зимнее трансферное окно

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян уедет в итальянский клуб в ближайшее трансферное окно.

«У нас тренер по физподготовке итальянец Серджо Джовани, мы работаем с ним много лет. Серджо всё время даёт анализ рынка, у нас много друзей — агентов, спортивных директоров из Италии. Сейчас разговоры очень серьёзные.

Правильно поступил «Краснодар», не отдав игрока в клуб средней руки за малые деньги. Он ещё добавил в качестве игры. Сейчас таких лакомых кусочков не так много в Европе, которые можно за реальные деньги для европейцев купить.

Переход, скорее всего, зимой будет, несмотря на то что «Краснодар» борется за чемпионство. Это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате. Итальянский футбол — очень интенсивный, мы видим это на примере Алексея Миранчука, одного из лучших наших футболистов, который до сих пор не может полностью адаптироваться.

Может ли Сперцяну навредить переход? То, что он будет прогрессировать как игрок, да. Насколько будет быстрым этот прогресс? Клуб средней руки — не «Ювентус» — «Сассуоло», «Фиорентина», может быть, «Аталанта» — даже больший для него шаг, потому что будет получать больше игрового времени.

В «Ювентусе» слишком сильна конкуренция. В Испанию уехал не самый последний наш игрок Арсен Захарян, мы видим, как ему тяжело пробиваться в основу», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».