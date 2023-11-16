Тренер «Химок» Талалаев: после РПЛ в команде из 25 игроков осталось восемь

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что после вылета из МИР РПЛ в Мелбет Первую лигу в команде из 25 игроков осталось восемь.

«Хороший благоприятный период, мы сыгрались. После Российской Премьер-Лиги из 25 игроков осталось восемь. Команда стала командой. Надеюсь, в матче с «Аланией» сумеем доказать свою состоятельность. Я удовлетворён тем, что ребята становятся одним коллективом, что у них есть серьёзные задачи. В матче с «Акроном», который шёл на первом месте, сыграли 2:2, игроки были недовольны.

Из тех, кто ушёл, 14 человек нашли работу. Не жалею ли, что расстались с ними? Нет. РПЛ и Первая лига — разные по уровню с точки зрения финансов, отношения к себе как к профессионалу. В РПЛ 13 легионеров, а в Первой — только четверо», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».