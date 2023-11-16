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Талалаев рассказал, что извинился перед Соболевым за публичное высказывание

Талалаев рассказал, что извинился перед Соболевым за публичное высказывание
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что извинился перед нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым за публичное высказывание.

«Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое‑что ненужное сказать в эфире, поэтому принёс извинения», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Он не уточнил, какое именно высказывание имелось в виду.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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