Талалаев рассказал, что извинился перед Соболевым за публичное высказывание

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что извинился перед нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым за публичное высказывание.

«Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое‑что ненужное сказать в эфире, поэтому принёс извинения», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Он не уточнил, какое именно высказывание имелось в виду.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.