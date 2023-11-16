Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Лечче» отреагировали на интерес «Локомотива» к Понграчичу

Технический директор «Лечче» Панталео Корвино прокомментировал информацию об интересе московского «Локомотива» к хорватскому защитнику итальянского клуба Марину Понграчичу.

«Понграчич не продаётся», — сказал Корвино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Понграчич является воспитанником мюнхенской «Баварии», а после неё поиграл за «Ингольштадт 04», «Мюнхен 1860», «Зальцбург», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд. Этим летом присоединился к итальянской команде, где отыграл полные 14 матчей во всех официальных турнирах и голевыми действиями не отметился. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего хорвата составляет € 4 млн.

Также сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду «Милана» Луке Йовичу.