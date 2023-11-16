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Лучано Спаллетти: Италия должна показывать уровень футбола, соответствующий её истории

Лучано Спаллетти: Италия должна показывать уровень футбола, соответствующий её истории
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от игры своей команды в преддверии матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года с Северной Македонией и Украиной.

«Уровень игры, который показывает Италия, должен соответствовать её истории на международной арене. Нужна Италия, обладающая сильным характером и футболистами, знающими, как действовать в трудных ситуациях. Мы должны продемонстрировать, какое место мы занимаем в футбольном мире. Игроки должны продвигать идею итальянского футбола. Мы играем за нашу нацию, и мы должны быть готовы ко всему», — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет с Северной Македонией, а 20 ноября встретится с Украиной.

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