Агент Погба: мы работаем над тем, чтобы возобновить его карьеру

Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Рафаэла Пимента заявила, что он работает над тем, чтобы возобновить карьеру футболиста.

«Мы видим будущее один день за другим. Мы делаем всё возможное, чтобы попытаться объяснить, что происходит с Полем. Но это объяснение должно произойти в присутствии судьи. Я думаю, для того, чтобы судья мог быть независимым и делать свои выводы так, как он должен, мы не можем влиять на него публичными комментариями. У нас есть свои аргументы, очень серьёзные и очень важные, и я должна предложить судье эти доводы, не пытаясь на него повлиять.

Мы делаем всё, что должны. Те, кто знает Поля, знают, что произошло. Они знают, что Поль — честный, правильный человек и что он всегда поступает добросовестно. Он живёт этим с уверенностью и профессионализмом. Он всё время тренируется и думает только о том, чтобы пережить эти трудные моменты и вернуться.

Мы работаем над тем, чтобы возобновить его карьеру. Я доверяю системе. У меня есть склонность доверять, пока не доказано обратное. У меня есть только признаки того, что эта система работает. Надеюсь, вы понимаете нашу позицию», — приводит слова Пименты Relevo.