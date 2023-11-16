Азербайджан — Швеция: хозяева увеличили своё преимущество до трёх мячей

В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Азербайджана и Швеции. Игра проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 89-й минуте третий мяч хозяев забил полузащитник Эмин Махмудов.

Ранее, на третьей минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов. На шестой минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Ренат Дадашов. На 56-й минуте защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде в подкате снёс Дьёкереша.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Швеции заработала семь очков и расположилась на третьей строчке.

Ранее команды встречались во 2-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Швеции обыграла Азербайджан со счётом 5:0.