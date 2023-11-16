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Сборная Азербайджана в меньшинстве разгромила Швецию в матче квалификации к Евро-2024

Сборная Азербайджана в меньшинстве разгромила Швецию в матче квалификации к Евро-2024
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Завершился матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Азербайджана и Швеции. Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На третьей минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник сборной Азербайджана Эмин Махмудов. На шестой минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Ренат Дадашов.

На 56-й минуте защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде в подкате снёс Дьёкереша и получил красную карточку. На 89-й минуте третий мяч хозяев забил полузащитник Эмин Махмудов.

После семи матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Азербайджана набрала семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место в группе F. В свою очередь, после аналогичного количества игр национальная команда Швеции заработала также семь очков и расположилась на третьей строчке. Возглавляет квартет Австрия, у которой в активе 19 очков после восьми матчей.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Махмудов – 3'     2:0 Дадашов – 6'     3:0 Махмудов – 89'    
Удаления: Мустафазаде – 56' / нет
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