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Товарищеский матч между Россией и Кубой обслужит бригада арбитров из Беларуси

Товарищеский матч между Россией и Кубой обслужит бригада арбитров из Беларуси
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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут обслуживать товарищеский матч между национальными командами России и Кубы.

«Товарищеский матч между национальными командами России и Кубы обслужит бригада арбитров из Беларуси. Главным арбитром встречи назначен Алексей Кульбаков. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Резервный арбитр – Рафаэль Шафеев», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, команды проведут товарищескую встречу на стадионе «Волгоград-Арена» в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Ранее пресс-служба сборной России анонсировала матч при помощи видео, в котором главным героем выступил наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

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