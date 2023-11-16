Сон Хын Мин: не могу отказаться от игры сборной только из-за того, что мне больно

Нападающий сборной Южной Кореи и английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин заявил, что готов играть за национальную команду, даже если получит травму.

«Мы формируем команду для чемпионата мира по футболу, поэтому я не могу отказаться от игры только потому, что чувствую боль. Если я больше не могу бежать физически, то я ничего с этим не поделаю. Но если я могу передвигаться, то я обязан отдаться команде на 100%.

Сейчас у меня всё хорошо, я не люблю лежать на поле зимой. В тот момент я не почувствовал дискомфорта в ноге (в минувшем матче квалификации к ЧМ-2026 со сборной Сингапура (5:0) Сон получил повреждение, однако смог продолжить игру. — Прим. «Чемпионата»). Не только я, но и все футболисты получают небольшие повреждения, но всё равно продолжают играть за сборную», — приводит слова Сона журналист Сунгмо Ли в соцсети X (ранее Twitter).