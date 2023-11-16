Футбольная ассоциация Англии обвинила Артету в неправомерном поведении за критику судей

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете за то, что он подверг критике судейство в минувшем матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0), в частности назвав его «позором».

«Микелю Артете предъявлены обвинения в нарушении правила FA E3.1 в связи с его комментариями, которые он сделал в интервью СМИ после матча АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» в субботу, 4 ноября. Его комментарии представляют собой неправомерное поведение, поскольку они оскорбляют официальных лиц матча и дискредитируют игру. У Микеля Артеты есть время до вторника, 21 ноября, для того, чтобы дать ответ на это обвинение», — цитирует заявление FA Evening Standard.

Напомним, после того, как испанский специалист подверг критике судейство в указанном матче, он заявил, что сделал бы подобное снова, поскольку обязан защищать свой клуб.