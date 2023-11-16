Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае увольнения Хави

Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае увольнения Хави
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Барселоны» рассматривает главного тренера «Жироны» Анхеля Мичела в качестве возможного наставника для каталонского клуба в будущем. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, боссы сине-гранатовых полностью доверяют нынешнему тренеру Хави, однако продумывают все варианты развития событий. В связи с этим руководство каталонского клуба видит в Мичеле основного кандидата на замену 43-летнему испанцу.

Напомним, после 13 туров испанской Примеры «Жирона» заработала 34 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, команда Хави после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработала 30 очков и располагается на третьей строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» не планирует увольнять Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android