Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае увольнения Хави

Руководство «Барселоны» рассматривает главного тренера «Жироны» Анхеля Мичела в качестве возможного наставника для каталонского клуба в будущем. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, боссы сине-гранатовых полностью доверяют нынешнему тренеру Хави, однако продумывают все варианты развития событий. В связи с этим руководство каталонского клуба видит в Мичеле основного кандидата на замену 43-летнему испанцу.

Напомним, после 13 туров испанской Примеры «Жирона» заработала 34 очка и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. В свою очередь, команда Хави после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработала 30 очков и располагается на третьей строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.