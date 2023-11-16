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«Барселона» начала переговоры о продлении контрактов с Гави, Педри и Араухо

«Барселона» начала переговоры о продлении контрактов с Гави, Педри и Араухо
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Руководство «Барселоны» инициировало переговорный процесс о пролонгации контрактов с представителями полузащитников сине-гранатовых Педри и Гави, а также с агентом защитника каталонского клуба Рональдом Араухо. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий сезон руководители «Барселоны» поставили перед собой задачу продлить трудовые соглашения с футболистами, в которых они видят будущее команды и чьи контракты истекают в 2026 году. Педри, Гави и Араухо относятся к числу таких игроков.

Однако подчёркивается, что проблемой может стать финансовый фэйр-плей, с которым у каталонского клуба есть трудности. По этой причине планируется, что новые контракты названных футболистов вступят в силу в сезоне-2024/2025. При этом руководство сине-гранатовых намерено предлагать Гави, Педри и Араухо долгосрочные контракты.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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