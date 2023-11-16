Тренер Испании — о победе над Кипром: не всегда удаётся сохранить частоту забитых мячей

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу своей команды в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Кипром (1:3).

«Бывают очень сложные матчи. Иногда вы менее удачно выступаете в первой части встречи, а затем исправляете ситуацию во второй. Нужно обладать профессионализмом для того, чтобы сделать ход матча таким, как получилось у нас. Мы хотели бы сохранить темп взятия ворот, но иногда это невозможно, и именно это произошло во втором тайме. Тем не менее я в восторге от игроков, от их работы, отношения и профессионализма. Мы довольны достигнутым на текущий момент.

Эти игроки обладают огромными заслугами перед своими клубами, проделывают невероятную работу и демонстрируют впечатляющие результаты в своих соревнованиях. Их поведение в сборной просто фантастическое. Я очень счастлив из-за того, что дал им то, что они заслужили, и доволен результатами, которые они предложили в ответ», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.