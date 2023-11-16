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Стало известно, сколько получит Кейн за 40 забитых мячей в этом сезоне

Стало известно, сколько получит Кейн за 40 забитых мячей в этом сезоне
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Стало известно сколько получит нападающий «Баварии» Гарри Кейн за 40 забитых мячей в этом сезоне, сообщает Bild.

У англичанина подписан контракт с немецкой командой на € 480 тыс. в неделю. При этом в соглашении есть пункт о «начислении бомбардирских очков», который принесёт Кейну € 250 тыс., если нападающий забьёт 40 мячей в этом сезоне во всех турнирах.

30-летний английский нападающий перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» этим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. Гарри сыграл 16 матчей за мюнхенцев, где забил 21 мяч и отдал семь голевых передач. Таким образом, игроку надо забить ещё 19 голов для получения бонуса.

На данный момент «Бавария» после сыгранных матчей в Бундеслиге располагается на второй строчке с 29 очками.

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