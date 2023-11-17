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Оперный певец Герелло исполнит гимн России перед матчем со сборной Кубы

Оперный певец Герелло исполнит гимн России перед матчем со сборной Кубы
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Оперный певец и солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит гимн России перед товарищеским матчем со сборной Кубы, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что футболисты и тренеры сборных России и Кубы посетят мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

При этом сборная России располагается на 39-м месте в рейтинге ФИФА, тогда как кубинская команды идёт на 169-й строчке.

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