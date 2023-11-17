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Игрок «Барселоны» Ямал прокомментировал конфликт с Левандовским во время матча Ла Лиги

Игрок «Барселоны» Ямал прокомментировал конфликт с Левандовским во время матча Ла Лиги
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал ответил на вопрос, что произошло между ним и нападающим каталонского клуба Робертом Левандовским во время минувшего матча испанской Примеры с «Алавесом» (2:1), когда поляк накричал на молодого испанца и не дал ему «пять».

«Левандовски уже объяснил, что тогда произошло на поле. У меня хорошие отношения с ним, а раздевалка в «Барселоне» является сплочённой», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Ранее Левандовски сообщил, что произошедшая ситуация является «случайностью». Также поляк заверил, что у него нет никакого конфликта с 16-летним вингером сине-гранатовых, а испанские СМИ уделяют слишком большое внимание произошедшим событиям.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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