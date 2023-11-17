Лихтенштейн — Португалия: Рамуш забил мяч, но гол отменилии

Сегодня, 16 ноября, проходит матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Лихтенштейна и Португалии. Игра идёт на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 47-й минуте Диогу Жота выполнил передачу слева на ход Криштиану Роналду, а тот ворвался в штрафную и вколотил мяч под перекладину.

На 57-й минуте Антониу Силва выполнил навес со своей половины поля по правому флангу, Жоау Канселу вошёл с мячом в штрафную, после этого обыграл голкипера и спокойно покатил мяч в пустые ворота.

На 82-й минуте Гонсалу Рамуш забил мяч, но его гол отменили.

После восьми сыгранных матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Лихтенштейна не смогла набрать очков и занимает последнее, шестое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Португалии обеспечила себе попадание на чемпионат Европы 2024 года. Команда набрала 24 очка и располагается на первом месте в группе.

Ранее команды встречались в 1-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Португалия обыграла Лихтенштейн со счётом 4:0.