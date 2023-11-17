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Словакия — Исландия. Прямая трансляция
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Словакия обеспечила себе выход в финальный этап ЧЕ-2024, обыграв Исландию

Словакия обеспечила себе выход в финальный этап ЧЕ-2024, обыграв Исландию
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Завершился матч 9-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года между сборными Словакии и Исландии. Встреча прошла на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе, Словакия. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Англии. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Первый мяч был забит на 17-й минуте, когда исландский нападающий Орри Оускарссон отличился с передачи защитника Виктора Паульссона. На 30-й минуте хавбек Словакии Юрай Куцка сравнял счёт. Ему ассистировал нападающий Лукаш Гараслин. Спустя лишь шесть минут словаки вышли вперёд благодаря голу Ондрея Дуды с пенальти.

В самом начале второго тайма Гараслин увеличил преимущество своей команды. Голевая передача на счету Дуды. Спустя восемь минут Гараслин оформил дубль с передачи Куцки и довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Исландия отыграла один мяч. Нападающий Андри Гудьонсен отметился голом, ассист в активе Йоуханна Берг Гудмундссона.

Благодаря этой победе Словакия досрочно вышла в финальный этап Евро-2024, набрав 19 очков в девяти играх. Исландия потеряла шансы на выход из группы.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Словакия
Окончен
4 : 2
Исландия
0:1 Оускарссон – 17'     1:1 Куцка – 30'     2:1 Дуда – 36'     3:1 Гараслин – 47'     4:1 Гараслин – 55'     4:2 Andri Lucas Guðjohnsen – 74'    
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