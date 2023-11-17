Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину в матче отборочного этапа на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы J отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года между сборными Люксембурга и Боснии и Герцеговины. Встреча прошла на стадионе «Стад де Люксембург». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит уже на шестой минуте, когда защитник Люксембурга Матиас Олесен отличился с передачи другого защитника Флориана Бонерта. На 30-й минуте полузащитник Жерсон Родригеш увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти.

На 55-й минуте защитник боснийцев Нихад Муякич поразил собственные ворота. В компенсированное время второго тайма защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отыграл один мяч для Боснии. Ему ассистировал полузащитник Харис Хайрадинович. Спустя лишь две минуты Родригеш оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

Люксембург находится на третьей позиции в турнирной таблице группы J, набрав 14 очков после девяти проведённых матчей. Босния и Герцеговина располагается на пятой строчке. У этой сборной девять очков после аналогичного количества встреч. Обе команды потеряли шансы на выход из группы в финальный этап Евро-2024.