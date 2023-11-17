Гендир «Байера»: в контракте у Хаби Алонсо нет пункта о том, что он может перейти в «Реал»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что в контракте у главного тренера «фармацевтов» Хаби Алонсо нет пункта, позволяющего «Реалу», «Баварии» или «Ливерпулю» выкупить его.

«Такого пункта нет, но он нам и не нужен. У нас очень хорошие отношения с Хаби, и он прекрасно понимает, что мы серьёзный клуб. В конце концов, мы не собираемся заставлять кого-то оставаться, если он этого не хочет. Мы хотим, что он чувствовал себя здесь настолько счастливо и хорошо, чтобы у него у самого появилось желание остаться с нами.

Нет никаких договорённостей на бумаге. Но иногда соглашения, которых нет на бумаге, тоже являются соглашениями. Мы знаем, что если ему понадобится перейти в другой клуб в будущем, то мы сможем поговорить об этом с каждой из сторон. Но, надеюсь, нам не придётся этого делать, потому что он останется в «Байере» и будет здесь счастлив», — приводит слова Карро журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).