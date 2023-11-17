Криштиану Роналду установил историческое достижение на уровне сборных

Португальский нападающий Кришиану Роналду установил уникальное достижение на уровне сборной, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) Stats Foot.

В матче девятого тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, Роналду забил гол за сборную Португалии в ворота Лихтенштейна. Таким образом, португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить десять голов за сборную в возрасте 38 лет.

Португалия уже давно обеспечила себе попадание на чемпионат Европы 2024 года. Команда набрала 27 очков и располагается на первом месте в группе. В следующем туре национальная команда Португалии встретится со сборной Исландии. Матч состоится 19 ноября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало – 22:45 мск.

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