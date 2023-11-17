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Узбекистан в гостях победил Туркменистан. Результаты игр отбора ЧМ-2026 в Азии 16 ноября

В Азии стартовал второй этап отбора на ЧМ-2026. 16 ноября прошли матчи 1-го тура группового этапа. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей.

Группа A

Катар — Афганистан — 8:1;

Кувейт — Индия — 0:1.

Группа B

Япония — Мьянма — 5:0;

Сирия — КНДР — 1:0. Матч прошёл в Саудовской Аравии.

Группа C

Южная Корея — Сингапур — 5:0;

Таиланд — Китай — 1:2.

Группа D

Оман — Тайвань — 3:0;

Малайзия — Кыргызстан — 4:3.

Группа E

Иран — Гонконг — 4:0;

Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун забил два гола.

Туркменистан — Узбекистан — 1:3.

Выступающий за «Кальяри» экс-полузащитник «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол своей команды

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов провёл полный матч, вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел на замену на 56-й минуте, полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов остался в запасе.

Группа F

Ирак — Индонезия — 5:1;

Филиппины — Вьетнам — 0:2.

Группа G

Саудовская Аравия — Пакистан — 4:0;

Таджикистан — Иордания — 1:1.

Группа H

ОАЭ — Непал — 4:0;

Йемен — Бахрейн — 0:2. Матч прошёл в Саудовской Аравии.

Группа I

Австралия — Бангладеш — 7:0;

Ливан — Палестина — 0:0. Матч прошёл в ОАЭ.

По две команды из каждой группы выйдут в следующий раунд.