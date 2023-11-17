Узбекистан в гостях победил Туркменистан. Результаты игр отбора ЧМ-2026 в Азии 16 ноября

В Азии стартовал второй этап отбора на ЧМ-2026. 16 ноября прошли матчи 1-го тура группового этапа. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей.
Группа A
Катар — Афганистан — 8:1;
Кувейт — Индия — 0:1.
Группа B
Япония — Мьянма — 5:0;
Сирия — КНДР — 1:0. Матч прошёл в Саудовской Аравии.
Группа C
Южная Корея — Сингапур — 5:0;
Таиланд — Китай — 1:2.
Группа D
Оман — Тайвань — 3:0;
Малайзия — Кыргызстан — 4:3.
Группа E
Иран — Гонконг — 4:0;
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун забил два гола.
Туркменистан — Узбекистан — 1:3.
Выступающий за «Кальяри» экс-полузащитник «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол своей команды
Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов провёл полный матч, вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел на замену на 56-й минуте, полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов остался в запасе.
Группа F
Ирак — Индонезия — 5:1;
Филиппины — Вьетнам — 0:2.
Группа G
Саудовская Аравия — Пакистан — 4:0;
Таджикистан — Иордания — 1:1.
Группа H
ОАЭ — Непал — 4:0;
Йемен — Бахрейн — 0:2. Матч прошёл в Саудовской Аравии.
Группа I
Австралия — Бангладеш — 7:0;
Ливан — Палестина — 0:0. Матч прошёл в ОАЭ.
По две команды из каждой группы выйдут в следующий раунд.